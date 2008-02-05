У Криму побудують завод з виробництва автоклавного газобетону

До будівництва заводу з виробництва автоклавного газобетону планує приступити в нинішньому році ЗАТ комбінат «Бахчисарайський комбінат «Будіндустрія» (Бахчисарай, Крим), який спеціалізується на виробництві цементу і сухих будівельних сумішей.

Виробнича потужність підприємства складе 300 000 кубометрів в рік. Термін реалізації проекту - три роки.

Передбачається установка сучасного технологічного устаткування провідних європей-ських виробників.

Планується, що основними ринками збуту продукції заводу стануть Крим і південні регіони України - Херсонська, Миколаївська і Запорізька області.

Довідка. Комбінат «Будіндустрія» — один із найбільших виробників будівельних матеріалів на півдні України і єдине підприємство, що виготовляє цемент на Кримському півострові.