Кримчани-росіяни зможуть у Сімферополі проголосувати за Президента РФ

В Україні буде відкрито 5 виборчих дільниць для голосування громадянами Росії на виборах Президента Російської Федерації, які пройдуть 2 березня 2008 року.

Про це УНІАН повідомили в Посольстві Російської Федерації в Україні.

Зокрема, громадяни РФ, які перебувають на території України, можуть проголосувати на виборчих дільницях, які буде відкрито при консульських установах Російської Федерації за наступними адресами:

1. Виборча дільниця №5260, охоплює російських громадян, які перебувають в межах консульського округу Посольства (м. Київ, Київська, Вінницька, Житомирська, Полтавська, Черкаська і Чернігівська області), розташована за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, д. 8;

2. виборча дільниця №5261, охоплює російських громадян, які перебувають в межах консульського округу Генерального консульства Росії у Львові (Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька і Чернівецька області), розташована за адресою: м. Львів, вул. Левицького, 95;

3. виборча дільниця №5281, охоплює російських громадян, які перебувають в межах консульського округу Генерального консульства Росії в Одесі (Одеська, Кіровоградська, Миколаївська і Херсонська області), розташована за адресою: м. Одеса, Гагарінське плато, 14;

4. виборча дільниця №5263, охоплює російських громадян, які перебувають в межах консульського округу Генерального консульства Росії в Сімферополі (АР Крим, м. Севастополь), розташована за адресою: м. Сімферополь, вул. Фрунзе, 8;

5. виборча дільниця №5262, охоплює російських громадян, які перебувають в межах консульського округу Генерального консульства Росії в Харкові (Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська і Сумська області), розташована за адресою: м. Харків, вул. Ольмінського, 22.

Відповідно до чинного законодавства, підставою для внесення громадянина до списку виборців є письмова заява виборця, подана до дня голосування, або усна заява виборця безпосередньо в день голосування.

До голосування 2 березня 2008 року допускатимуться громадяни Російської Федерації після пред`явлення діючого паспорта, повідомили в Посольстві РФ.