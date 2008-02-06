Голова кооперативу отримала ”на лапу”

У Судаку (Крим) при одержанні хабара в 20 тисяч доларів США затримано голову кооперативу.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, керівниця одержала хабар за надання земельної ділянки у межах кооперативу.

Прокуратурою Криму за даним фактом порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара в особливо великому розмірі).

З`ясовуються всі обставини злочину. Підозрювану затримано.