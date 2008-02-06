У Севастополі чоловік «виховував» рідних із ножем в руках

Затриманий постійно нагадував родичам, хто в домі господар, і останні повчання коштували двом жінкам численних ножових поранень.

Закривавлену 26-річну Марію знайшли неподалік від її будинку. Дівчина кликала на допомогу, а потім знепритомніла. Сусіди одразу викликали міліцію.

Володимир Дука, молодший інспектор ДСО: «Прибыв на улицу Меншикова, увидели женщину, которая лежала с ножевыми ранениями. Оказали медицинскую помощь. Получили информацию, что девушка выбежала с одного из подъездов. Зайдя в подъезд, на первом этаже увидели еще одну женщину с ножевыми ранениями».

Закривавлених жінок доправили до лікарні. Оперативники з’ясували, що обидві поранені живуть у квартирі на другому поверсі. Крім них там мешкав 56-річний чоловік, який постійно «виховував» жінок ножем. На його одязі були плями крові, а під час затримання чоловік намагався пручатися.

Оперативний співробітник Севастопольського МВ міліції: «Мы установили, что для злоумышленника это не первая встреча с милицией. Раньше он уже попадал в поле зрения сотрудников внутренних дел. Раньше он был судим за убийство, изнасилование и разбой».

Найімовірніше, підозрюваний не зможе уникнути ув’язнення і цього разу. Проти нього вже порушили кримінальну справу за 121-ю статтею Кримінального кодексу – завдання тяжких тілесних ушкоджень.

НТН