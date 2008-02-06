Кубок України зі спідвею розіграють у Криму

Складено національний календар на 2008 рік зі спідвею. Вперше, після розпаду СРСР географія цьогорічних змагань частково поширилась і на Крим - місто Чорноморськ. Там 11 жовтня планують провести змагання на Кубок України, повідомив порталу "Західна інформаційна корпорація" генеральний директор Федерації мотоциклетного спорту України Василь ЯКИМЧУК.

За словами В.ЯКИМЧУКА, на допомогу рівненським і львівським трекам в недалекому майбутньому підключиться і кримський. Саме там ініціативний гонщик, Олег Дасаєв родом із Криму, повернувшись із російського чемпіонату додому, та створивши місцевий осередок, вирішив відродити колись втрачені після розпаду Радянського Союзу севастопольські спідвейні традиції і спорудити у Чорноморську новий сучасний трек. Зараз там вже тривають роботи. Як повідомив Василь Якимчук планують кубок України провести саме там.

За словами В.ЯКИМЧУКА, від спорудження такого треку виграють всі українські спідвейні команди, оскільки це розширить діапазон підготовки спідвеїстів, в тому числі і рівненських.

Усі змагання, крім командного чемпіонату України будуть проходити у три етапи