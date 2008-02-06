Президент вимагає забезпечити релігійні потреби кримських татар

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що не бачить підстав, щоб не дозволяти будівництво Соборної мечеті у Сімферополі.

Як повідомляє прес-служба глави держави, сьогодні під час зустрічі з керівництвом Автономної Республіки Крим Президент приділив увагу необхідності "забезпечити релігійні потреби кримських татар". "Не бачу законних підстав, щоб не дозволяти будівництво релігійних споруд кримських татар. Сподіваюсь, що більше не буду отримувати звернення щодо побудови Соборної мечеті у Сімферополі. Це питання має бути вирішено на рівні міської влади, а не виноситися на рівень Президента", – заявив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомлялося, питання про виділення ділянки під будівництво Соборної мечеті в Сімферополі не розв`язується впродовж багатьох років. Спочатку Духовне управління мусульман Криму (ДУМК) планувало побудувати свій головний храм у міському парку «Салгірка», пізніше погодилося на альтернативну пропозицію звести мечеть на пустирі, розташованому на об`їзній трасі по вул. Ялтинській, 22. У липні 2004 року Сімферопольська міськрада узгодила з ДУМК місце розташування земельної ділянки площею 2,7 га і видала дозвіл на розробку техдокументації щодо відведення даної землі в оренду. Проте у зв`язку з тим, що в березні 2006 року набув чинності новий Лісовий кодекс, виникла необхідність в повторному узгодженні даного питання Сімферопольською міськрадою, а також Радою міністрів і Верховною Радою АРК.

10 січня 2008 року на сесії Сімферопольської міськради було ухвалене рішення виділити під мечеть ділянку площею 2,7 гектарів по вулиці Луговій, 6 замість ділянки по вулиці Ялтинській, 22, як планувалося раніше.

Прокуратурою внесено протест рішення Сімферопольської міської ради. "При прийнятті рішення про узгодження Духовному управлінню мусульман Криму місцерозташування земельної ділянки площею 2,7 га по вул.Луговій,6 для будівництва Соборної мечеті міськрада порушила встановлений порядок надання землі. Процедура передбачає ухвалення рішення про виділення земельної ділянки або про відмову в цьому. Замість розгляду проекту землеустрою, народні обранці безпідставно змінили місцерозташування об`єкту, чим порушили закон і перевищили свої повноваження. Такому рішенню повинне передувати звернення громадян і оформлення матеріалів попереднього узгодження. У даному випадку, ДУМК не клопотав про виділення ділянки по вулиці Луговій і, зрозуміло, не надавав землевпорядну документацію", - відзначили у прокуратурі.