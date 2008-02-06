АМКУ оштрафувало севастопольську «Укрпошту»

Севастопольське відділення Антимонопольного комітету України оштрафувало ТОВ «Оптима – Сервис зв’язок» та Севастопольську дирекцію «Укрпошти» на 22 тис. грн. загалом за антиконкурентні узгоджені дії.

Як повідомляє прес-служба АМКУ, підприємства домовилися про розміщення інформації щодо вартості послуг «Оптима – Сервис зв’язок» у поштових відділеннях Севастопольської дирекції «Укрпошти». "Отже, споживачі могли отримати відомості щодо оплати послуг лише у відділеннях «Укрпошти». В той же час у типовому договорі товариства про надання телефонного зв’язку передбачено, що прийом плати від абонентів здійснює безпосередньо оператор або інші організації за його дорученням, та з якими укладені відповідні договори", - йдеться у повідомленні.

Однак, протягом 2005–2007 рр. ТОВ «Оптима – Сервис зв’язок» не укладало з банківськими та фінансовими організаціями жодних угод. Натомість, обслуговування абонентів здійснювалося відповідно до укладеного з «Укрпоштою» в 2002 р. договору. Відповідно до цього документу, до кінця 2006 «Укрпошта» мала право відраховувати 3,5% від отриманих платежів на свою користь. Як наслідок, це ставить «Укрпошту» у привілейоване становище стосовно інших суб`єктів господарювання, зокрема банківських установ, які надають аналогічні послуги.