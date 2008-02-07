У Криму жінка загинула під колесами локомотива
10:00, 07 лютого 2008Крым
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Переходила переїзд на заборонений сигнал
На залізничному переїзді міста Сімферополь (Крим) вантажний локомотив на смерть збив жінку.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України в Криму, нещасний випадок стався напередодні увечері.
За інформацією МНС, жінка переходила переїзд на заборонений сигнал семафора. Загиблій на вигляд близько 45 років.
На місце події виїжджали представники транспортної прокуратури і лінійного відділу міліції станції «Сімферополь».
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