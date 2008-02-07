”Сергія Скадовського” зняли із мілини

6 лютого суховантаж "Сергій Скадовський" (прапор України, вантаж – 3100 тонн зерна), який 18 січня в Азовському морі отримав пошкодження корпусу та в ході рятувальної операції навмисно був посаджений на мілину поблизу Керчі, з мілини знятий.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, судно у супроводі буксиру доправлене до Керченського морського торговельного порту. Ситуація перебувала під контролем Керченського Морського координаційного аварійно-рятувального центру МНС.