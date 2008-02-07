Кримські податківці «накрили» автосалон
Власника чекає штраф
Податківці Керчі (Крим) виявили та присікли незаконну діяльність автосалону, який організував один із місцевих жителів.
Продаж автомобілів проводилась без необхідних документів (дозволу на розміщення торгового об`єкту, торгового патенту та ін.), повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації у Криму.
"Для встановлення факту недотримання законодавства при проведенні розрахункових операцій податківці придбали готівкою автомобіль «Деу Ланос» (вартість - більше 47 тисяч грн.). В автосалоні була проведена перевірка, в ході якої виявили порушення", - йдеться у повідомленні.
Податківці вилучили 8 автомобілів («Шевролет Авео», «Деу Ланос», «Черрі амулет» і ін.) вартістю 442 тис. грн.
Матеріали будуть передані до суду. Власника автосалону чекає штраф (за попередніми даними, біля 200 тис. грн.).