Кримські податківці «накрили» автосалон

Податківці Керчі (Крим) виявили та присікли незаконну діяльність автосалону, який організував один із місцевих жителів.

Продаж автомобілів проводилась без необхідних документів (дозволу на розміщення торгового об`єкту, торгового патенту та ін.), повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації у Криму.

"Для встановлення факту недотримання законодавства при проведенні розрахункових операцій податківці придбали готівкою автомобіль «Деу Ланос» (вартість - більше 47 тисяч грн.). В автосалоні була проведена перевірка, в ході якої виявили порушення", - йдеться у повідомленні.

Податківці вилучили 8 автомобілів («Шевролет Авео», «Деу Ланос», «Черрі амулет» і ін.) вартістю 442 тис. грн.

Матеріали будуть передані до суду. Власника автосалону чекає штраф (за попередніми даними, біля 200 тис. грн.).