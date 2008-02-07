Крим співробітничатиме з Вінницькою, Львівською і Чернівецькою областями

Голова Ради міністрів автономії Віктор ПЛАКІДА підписав з головою Вінницької облдержадміністрації Олександром ДОМБРОВСЬКІМ, головою Чернівецької облдержадміністрації Володимиром КУЛІШЕМ і головою Львівської облдержадміністрації Петром ОЛІЙНИКОМ Протоколи №2 до Угод про міжрегіональну співпрацю між Кримом із Вінницькою, Львівською і Чернівецькою областями.

Як повідомляє прес-служба Радміну, протоколи підписали у Києві.

Також були заключені договори про співпрацю в питаннях організації лікування і оздоровлення жителів Вінницької, Львівської і Чернівецької областей, а також намічені шляхи реалізації прийнятих документів.

"В даний час Автономна Республіка Крим активно співробітничає з Вінницькою, Львівською і Чернівецькою областями в торгівельно-економічній, культурно-гуманітарній і науково-технічній сферах. Кримські підприємства промисловості, торгівлі і сфери обслуговування співробітничають з підприємствами–виробниками цих областей. До Криму на відпочинок і оздоровлення прибуває значна кількість жителів Вінницької, Львівської і Чернівецької областей.

Представники Чернівецькою, Львівською і Вінницькими торгово-промислових палат щорічно беруть участь в кримських виставках і форумах.