Бійці МНС знову взялися за лопати: викиди мазуту на сході Криму

У Ленінському районі Криму проводиться очищення узбережжя від забруднень нафтопродуктами. Напередодні було зібрано близько 4,5 тонні суміші нафтопродуктів з піском.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, 6 лютого в Криму на території від мису Такіль до Аршинцевської коси на березі спостерігалося забруднення «у вигляді промаслених морських водоростей і незначне забруднення берегової смуги нафтопродуктами». «Лінія забруднення переривиста, плямами в діаметрі від 1 до 10 сантиметрів. Основні скупчення спостерігаються в кутових частинах бухти», - повідомляє МНС.

Силами МНС і співробітниками ряду сільських рад Ленінського району (загалом - близько 40 осіб, 4 одиниці техніки) за минулу добу було зібрано близько 4,5 тонні суміші нафтопродуктів з піском, проведено очищення берегової лінії завдовжки 800 метрів.

Роботи з очищення узбережжя від нафтопродуктів тривають.

Нагадаємо, 11 листопада 2007 року в Керченській протоці через шторм постраждали ряд суден. Зокрема, з російського танкера ”Волгонефть-139”, що розламався, в море вилилось більш як 1,2 тис. тонн. мазуту. Екологи назвали наслідки шторму катастрофічними.

Було зібрано близько 5,5 тис. тонн суміші мазуту з водоростями і піском. Проте досі суміш не вивезена з території Криму. В уряді АРК висловлюють занепокоєння з цього приводу.

6 лютого кримські активісти Партії зелених України заявили, що «в Керченській протоці в прибережній смузі від мису Малий до Такіл зафіксовані викиди мазуту». Крім того, за даними «зелених», виявлено «цілі колонії мертвих, нафторайдужных медуз і декілька десятків трупів бакланів».

«Зелені» звинувачують владу в небажанні вирішувати проблему, що склалася в Керченській протоці після краху танкера з нафтою. «На сьогодні ми не бачимо дій з боку урядів України і Криму з виділенню фінансових і технічних коштів для локалізації і збору нафтопродуктів», - зазначалося у заяві.