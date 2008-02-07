Держкомветмедицини перевіряє підозру на захворювання грипом птицю

Державний комітет ветеринарної медицини України перевіряє підозру на захворювання в Автономній Республіці Крим птиці на високопатогенний грипом.

Як повідомила УНІАН прес-служба Держкомітету, 5 лютого 2008 р. у приватному господарстві в с. Кіровське Чорноморського району АРК було встановлено падіж 3 голів птиці (2 курки й 1 півень).

Всього в господарстві утримується 7 голів птиці. Відібрано патматеріал загиблої птиці , у решти птиці (2 курки, 2 гусаки) взято сироватку крові, її направлено до Республіканської державної лабораторії ветеринарної медицини АР Крим для досліджень. На сьогодні дослідження тривають.

Наголошується також, що 7 лютого для підтвердження діагнозу матеріал направлено до Державного науково-дослідного інституту лабораторної діагностики й ветеринарно-санітарної експертизи (м. Київ).

У прес-службі підкреслили, що ситуація перебуває під контролем Державної служби ветеринарної медицини АР Крим й Держкомветмедицини.