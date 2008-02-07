У Севастополі 11 мільйонерів. Офіційно

У Севастополі торік 11 громадян задекларували доходи, що перевищують 1 млн. грн., загалом в бюджет вони сплатили близько 7 млн. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі Державної податкової адміністрації у місті Севастополі з посиланням на дані відділу оподаткування фізичних осіб. Також за інформацією севастопольських податківців, протягом січня поточного року свої доходи задекларували майже вдвічі більше мешканців міста, ніж за аналогічний період минулого року. Так, у січні цього року декларації про майновий стан і доходи подали в податкові органи 483 громадянина, тоді як торік - 275.

У 2007 році задекларували свої доходи за 2006 рік 3562 громадянина. 1474 з них (41,4%) скористалися правом на отримання податкового кредиту, і 2088 (58,6%) - самостійно задекларували доходи, з яких не були утримані податки. 11 громадян задекларували доходи, що перевищують 1 млн. грн., в бюджет надійшло близько 7 млн. грн.

Як додали в ДПА у місті Севастополі, для створення максимально комфортних умов для платників податків в районних податкових інспекціях продовжено робочий день, а у вихідні працюють чергові інспектори, що приймають декларації. Крім того, організовано 15 додаткових консультаційних пунктів прийому декларацій на територіях сільських рад і у віддалених районах міста.