У Ялти з`явився грузинський побратим

Ялта продовжує розширювати круг своїх міст-друзів. Новим побратимом Ялти стало грузинське місто Батумі.

Як повідомляє прес-служба мерії Ялти, підписаний договір про побратімстве між Ялтою і Батумі.

Вже в кінці лютого туроператори з Батумі приїдуть до Ялти на традиційний туристичний ярмарок, а у вересні ялтинські туроператори відвідають подібний захід в Батумі (там він пройде вперше). «На відкриття курортного сезону, яке, як і в попередні роки, заплановане на травневі свята, до нас приїде аджарський дитячий ансамбль національного танцю. Є домовленості про постачання до Криму цитрусових і виробів з них по пільгових цінах, якими обов`язково зацікавляться наші підприємці», - відзначає мер Ялти Сергій БРАЙКО.

Крім того, ухвалено рішення розвивати між Батумі та Ялтою пряме транспортне повідомлення - по морському шляху. «У грузинському порту вже проведені переговори і там готові надати пільги по збору в порту. Слово - за Ялтинським портом, і якщо тут готові піти на аналогічні кроки – це буде дуже вигідно нашим містам», - говорить С.БРАЙКО.

Патріарх Грузії благословив подальший розвиток партнерських і побратімських відносин між Ялтою і Батумі.

***У Ялти вже є офіциальниє листи-пропозиції про встановлення побратімських зв`язків з Ейлата (Ізраїль) і Шарм-аль-шейха (Єгипет).