У кримському селі, де виявлено падіж птиці, проводиться подвірний обхід

У селі Кіровське Чорноморського району Криму, в одному з домашніх господарств якого виявлено падіж птиці, проводиться подвірний обхід.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в Криму.

Подвірний обхід проводять працівники МНС спільно з представниками ветеринарної медицини, санепідемстанції, міліції, депутатами селищної ради. Навколо двору, де виявлено падіж птиці, встановлено дезбар’єр. Створена і працює оперативна група. «У постійному режимі здійснюється моніторинг ситуації», - відзначили в МНС.

Як повідомляв УНІАН, у домашньому господарстві в селі Кіровське Чорноморського району Криму зафіксований падіж птиці. За даними начальника Управління ветеринарної медицини в Криму Марії МІРОШНИЧЕНКО, в результаті попередніх досліджень виявлено вірус групи А, серотип Н5. У даний час проводяться додаткові дослідження.

Нагадаємо, в січні цього року пташиний грип було виявлено в одному з господарств у селі Рівне Червоногвардійського району Криму. У господарстві утилізували шляхом спалювання всю птицю - майже 25 тисяч.