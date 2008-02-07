Кримчанин продав жінку сутенерам

Затримано жителя села Чорноморського району Криму та двох жителів Луганської області, які продали українку до сексуального рабства.

Як повідомляє прес-служба МВС України, в Автономній Республіці Крим в результаті проведення оперативно-розшукових заходів працівниками міліції затримано жителя села Чорноморського району автономії та двох жителів Луганської області. Всі віком від 21-го до 35-ти років.

Попередньо встановлено, що вони в травні 2007 року вивезли до Російської Федерації 22-річну жительку згаданої області, де продали її сутенерам для сексуальної експлуатації.

Потерпілу повернено на батьківщину.