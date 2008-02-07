Ющенко незадоволений роботою зі зверненнями громадян

Президент України Віктор ЮЩЕНКО оголосив догани ряду голів обласних і районних державних адміністрацій за незадовільний стан роботи зі зверненнями громадян

Про це йдеться в оприлюдненому на сайті глави держави указі № 110/2008.

Указом “Про притягнення посадових осіб до відповідальності за незадовільний стан роботи зі зверненнями громадян” визнано незадовільною роботу Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Житомирської, Київської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської, Чернігівської обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій із забезпечення неухильного виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», зокрема щодо об`єктивного, всебічного і вчасного розгляду звернень громадян, реалізації їх прав на письмове звернення та особистий прийом посадовими особами, обов`язкове одержання обґрунтованої відповіді.

Крім того, оголошено догани, зокрема, голові Луганської обласної державної адміністрації Олександру АНТІПОВУ, голові Рівненської обласної державної адміністрації Віктору МАТЧУКУ.

Крім того, указом доручено голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам Житомирської, Київської, Львівської, Одеської, Херсонської, Чернігівської обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій вирішити “у тижневий строк у встановленому порядку питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, на яких відповідно до розподілу обов`язків покладено організацію роботи зі зверненнями громадян”.