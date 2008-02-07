Есдеки Криму: Ющенко хоче обмежити права місцевого самоврядування

Кримські есдеки направлять звернення на адресу Верховної Ради України із закликом відхилити запропоновані Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ законопроекти, що передбачають внесення змін до Закону України про місцеве самоврядування і місцеві держадміністрації, а також проекту закону про Кабмін України.

Як повідомляє прес-центр Кримського рескому СДПУ(О), есдеки вважають, що ці законопроекти "обмежують права місцевого самоврядування".

"Ці законопроекти містять пропозиції не відповідні Конституції України, спрямовані на посилення повноважень голів місцевих адміністрацій, що суперечить розвиткові місцевого самоврядування, це фактично свідчить про перехід від парламентсько-президентської до президентської моделі влади в країні", - вважають есдеки.

"Враховуючи посилення загрози демократичним принципам управління державою", есдеки обговорили проект звернення і ухвалили рішення направити його для підписання всім депутатам місцевих рад з подальшою передачею Голові ВР України Арсенію ЯЦЕНЮКУ.

Передбачається також, що таке звернення буде направлене і від депутатів інших регіонів України.