Лідер УНП вважає, що відшкодувати екологічні збитки можна через суд

Відшкодувати екологічні збитки в Керченській протоці можна через міжнародний суд, вважає депутат від фракції "Наша Україна - Народна Самооборона", лідер УНП Юрій КОСТЕНКО.

"Міждержавні угоди України та Росії сьогодні на виконуються - подивіться на ситуацію з Чорноморським флотом. Там Росія завдала чимало екологічних збитків, і ні за що не розплачувалася, не компенсувала, більше того, ставиться питання про те, що Крим був і є їхнім. Так що питання відшкодування "мазутних" збитків треба вирішувати у площині міжнародного права", - сказав Ю.КОСТЕНКО, повідомляє офіційний сайт УНП.

За словами депутата, однак не буде вирішено питання державного кордону між Україною і Росією у Керченьскій протоці, дуже важко добиватися матеріального відшкодування. "Фактично Росія може відшкодувати якусь суму "з барського плеча", і на тому все закінчиться. А вирішення питань такого роду лежить у політичній площині - через демаркацію і проведення лінії кордону, тоді Україна може звертатися в міжнародні інстанції за компенсацією екологічних збитків, і не тільки у таких випадках, а й щодо інших питань", - наголосив Ю.КОСТЕНКО.

"Україна вже сімнадцять років незалежності не може провести кордон, бо досі у незалежній Українській державі не було української влади. Влада була радянська, тобто проросійська. Влада – це в першу чергу більшість у Верховній Раді, яка ухвалює закони. Ми всі багато очікуємо від першої демократичної більшості, і вирішення цього питання - також", - сказав депутат.