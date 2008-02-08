Бандити, які вбили сім`ю в Криму, сидітимуть. Довго

Вироком Апеляційного суду Криму засуджено обвинувачених у вбивстві сім`ї, вчиненому 8 серпня 2006 року в селі Голубінка Бахчисарайського району автономії. Двох з них засуджено до довічного ув`язнення, ще троє проведуть за гратами від 8 до 12 років, повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

Підозрюваних було затримано у ході оперативно-розшукових заходів, що проводилися в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної прокуратурою Бахчисарайського району за ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

"У ході слідства встановлено, що обвинувачені діяли у складі банди, тобто організовано: нападу передувала тривала підготовка, підбір зброї, розробка детального плану, чіткий розподіл ролей кожного з учасників банди", - йнформує прокуратура.

На підставі зібраних даних прокуратурою автономії було порушено кримінальну справу за ст. 257 КК України (бандитизм).

"Докази вчинення цих злочинів, зібрані прокуратурою Криму, повністю підтвердилися в суді", - йдеться у повідомленні. На їх підставі суд виніс свій вердикт, який в даний час підсудні намагаються оскаржити. Вирок не набув чинності.