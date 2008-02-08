Порушено справу стосовно афериста

Прокуратурою Джанкойського району Криму порушено кримінальну справу стосовно директора одного з сільгосппідприємств, який сподівався заволодіти машинотракторним комплексом (вартість складає понад 750 тисяч гривень)

Як повідомляє прокуратура Криму, керівник скупив у селян 119 майнових паїв в розстрочку, а ліквідацію підприємства та передачу його третьої особі організував для того, щоб не повертати пайовикам гроші.

Його дії з реалізації шахрайської схеми кваліфіковано за ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України, тобто як зловживання службовим становищем і службове підроблення. З`ясовуються всі обставини злочину. На машинотракторний комплекс накладено арешт.