Парламент Криму дав згоду на призначення Бойка прокурором

Верховна Рада АРК на позачерговому пленарному засіданні погодила призначення прокурора Київської області Володимира БОЙКА на посаду прокурора Автономної Республіки Крим.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 83 кримських депутата з 88, що взяли участь в голосуванні.

Як повідомив голова кримського парламенту Анатолій ГРИЦЕНКО, до Верховної Ради Криму в установленому порядку надійшло подання від генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням затвердити на посаду прокурора автономії В.БОЙКА.

Після узгодження Верховною Радою АРК, за процедурою, генеральний прокурор України має видати наказ про призначення В.БОЙКА прокурором АРК.

Як повідомляв УНІАН, після того, як колишній прокурор АРК Віктор ШЕМЧУК був обраний до Верховної Ради України виконуючим обов`язки прокурора Криму був перший заступник прокурора АРК Олексій УГРЮМОВ.

В.БОЙКО в 2005-2007 роках працював заступником прокурора Криму, в 2007 році був призначений прокурором Київської області.