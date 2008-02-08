ЄС готовий виділити 12,5 млрд. євро на Чорноморський басейн

Європейський Союз готовий виділити до 12,5 млрд. євро на поліпшення екологічної та економічної ситуації в Чорноморському басейні. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив член Всесвітнього фонду захисту дикої природи Міхаель БАЛЬТЦЕР на міжнародній конференції «Екологічні аспекти Чорноморської співпраці», що проходила 5-7 лютого в Одесі.

«Європейський союз усвідомлює важливість цього регіону в економічному і торговому співробітництві країн ЄС і сусідніх держав», - сказав М.БАЛЬТЦЕР. З урахуванням цього фахівці-екологи грунтовно обговорили питання, пов`язані з розвитком економіки, транспорту, енергетики та їх впливом на екологічну безпеку Чорноморського басейну. Резолюція форуму буде представлена міністрам країн «Чорноморської співпраці», які обговорюватимуть актуальні проблеми охорони природи 14 лютого в Києві.

Як наголошується в документі, учасники конференції дійшли висновку, що ряд розроблених проектів для оздоровлення навколишнього природного середовища Чорного моря, поданих на розгляд неурядовими організаціями, не відповідають критеріям ЄС. Проте висловили пропозицію, що найближчим часом внесуть свої проекти регіональні власті, які найбільш зацікавлені в поліпшенні екологічної і економічної ситуації в Чорноморському басейні.

У міжнародній конференції «Екологічні аспекти Чорноморської співпраці», яку проведено в Одесі Всесвітнім фондом захисту дикої природи WWF і Фондом Генріха Бьоля HBF (Бельгія), взяли участь вчені-екологи і представники недержавних організацій, які працюють у сфері охорони природи, всіх країн Чорноморського басейну, а також Бельгії, Австрії, Німеччини, Вірменії, Азербайджану, Молдови.