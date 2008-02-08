Нових випадків падежу свійської птиці не зафіксовано

У селі Кіровське Чорноморського району Криму на сьогодні не зафіксовано нових випадків падежу свійської птиці.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в Криму.

МНС нагадує, що днями в одному з приватних господарств села Кировское був виявлений падіж свійської птиці (за даними Управління ветеринарної медицини в Криму, в результаті попередніх досліджень виявлено вірус грипу птиці групи А, серотип Н5).

У зв`язку з цим був встановлений дезбар’єр біля цього подвір’я, проведена дезинфекційна обробка приміщень і речей. Виставлено три контрольно-пропускні пункти з дезбар’єрами на дорогах до сусідніх сіл. Проведено обстеження дворів у селах Кіровське і Низовка (знаходиться в 3-кілометровій зоні). Проводиться медичне обстеження мешканців цих сіл. «Скарг від місцевого населення на стан здоров`я не надходило», - зазначили в МНС.

Обстеження дворів у селах Кіровське і Низовка, а також медичний нагляд за мешканцями продовжується. Працює оперативна група, в постійному режимі здійснюється моніторинг ситуації.