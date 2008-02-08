250 тисяч доз наркоти виявлено на складі

У Криму порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 321 Кримінального кодексу України відносно посадовців одного з фармацевтичних підприємств півострова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МВС України в Криму, на складі підприємства було виявлено більш як 250 тисяч доз сильнодіючих і отрутовмісних препаратів, які зберігалися без предметно-кількісного урахування.

«Це одне з найбільших вилучень подібних речовин за останні декілька років», - зазначили в міліції.

Кримінальну справу порушено за матеріалами, зібраними київською групою міліціонерів.

У січні з метою надання практичної допомоги до Криму прибули співробітники столичного Департаменту з боротьби з незаконним оборотом наркотиків.