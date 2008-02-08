У Севастополі затримано палія з привітом

У Севастополі міліція затримала 31-річного місцевого мешканця, який впродовж двох місяців в різних житлових будинках міста підпалив 9 вхідних дверей.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у місті Севастополі, затриманий зізнався, що двері підпалював для того, щоб подивитися, як розгорається полум’я. При ньому співробітники міліції виявили і вилучили вибуховий пакет і серебрин.

Як з’ясувалося, з метою відведення від себе підозри чоловік двічі підпалював і двері власної квартири.

Проти затриманого порушено кримінальну справу за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України (зловмисне знищення або пошкодження майна).