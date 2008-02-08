350 га «прихватизованої» землі в Криму виявила міліція

На виконання доручення Міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА підрозділами Державної служби боротьби з економічної злочинністю здійснюється комплекс заходів, спрямованих на попередження та викриття фактів порушення законності в сфері земельних відносин в Автономній Республіці Крим.

Прес-служба МВС України повідомляє, що, як свідчить аналіз, протягом січня цього року виявлено у десять разів більше таких злочинів, ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема, за період відпрацювання міліцією виявлено 113 правопорушень, пов`язаних з земельними відносинами, з яких 26 кваліфіковано як злочини, у тому числі 13 – тяжкі та особливо тяжкі.

"Серед викритих злочинів 18 - у сфері службової діяльності, у т.ч. 8 - про хабарництво, 3 - проти власності та 2 - пов`язаних з незаконним надровикористанням. За цими фактами порушено 18 кримінальних справ, збитки за якими становлять 3,7 млн. грн. (з них 2,2 млн. грн. – вже відшкодовано). Ще ряд матеріалів передано до органів прокуратури для прийняття процесуального рішення", - йдеться у повідомленні.

Як показує аналіз, предметом протиправних посягань за виявленими злочинами стали близько 350 гектарів земель (у тому числі 340 га - сільськогосподарського призначення, ще 3 га - оздоровчого, рекреаційного, природоохоронного та історико-культурного призначення, а також 6 га - пов`язаних із самовільним захопленням земельних ділянок).