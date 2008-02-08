Студентка покалічилася, спускаючись до коханого по простирадлах

Нещасний випадок відбувся з 19-річною дівчиною, що вирішила оригінальним способом піти на побачення.

Як повідомляє прес-служба міліції Криму, учениця одного з кримських ПТУ проживала на 4-му поверсі гуртожитку, а, як відомо, в таких гуртожитках вахтери, на думку студентів, дають «відбій» достатньо рано. Тому дівчина вирішила спуститися до коханого по простирадлах. Вона зв`язала простирадла й почала спускатися, але приблизно між 3-м і 2-м поверхами один з вузлів розв`язався. При падінні студентка отримала важкі переломи.

За словами медиків, тепер її чекає операція, яку можуть зробити тільки за кордоном.