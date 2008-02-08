У Сімферополі збирають підписи за перевибори мера

У Сімферополі організований збір підписів за проведення перевиборів мера і міської ради.

З сьогоднішнього дня в рамках всеукраїнської акції «Антикорупційне настання» почався безстроковий пікет Сімферопольської міськради. Пікет проводиться жителями 2-х сімферопольських гуртожитків за підтримки Кримського регіонального відділення організації «Антикримінальний вибір» і «Народної самооборони».

«У випадку, якщо реакції сімферопольської міської влади на вимоги пікетників не буде, вони залишають за собою право на проведення мітингу у стін сімферопольської міськради з вимогою про негайну відставку мера Геннадія БАБЕНКА», - йдеться в повідомленні організації «Антикримінальний вибір».