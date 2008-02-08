У Севастополі протестували проти встановлення пам’ятника Катерині ІІ

У Севастополі сьогодні більше 100 активістів ряду партій і громадських організацій протестували проти встановлення у місті пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ.

Як передає кореспондент УНІАН, у мітингу, який відбувся в одному з центральних скверів міста (на місці, де планується встановити пам`ятник), взяли участь міські організації партії „Народний Союз - Наша Україна”, Конгресу українських націоналістів, Народного руху України, партії „Пора”, громадських організацій „Конгрес українців Севастополя”, „Українська громада Севастополя”, „Фундація імені Тараса Шевченка”.

Як заявила на мітингу керівник виконавчого комітету Севастопольської організації НСНУ Таміла ПОДОЛИННА, „саме встановлення пам’ятника Катерині ІІ, що мусується останнім часом, є способом для розпалювання міжетнічної ворожнечі та розбрату в Україні і Севастополі”.

За її словами, метою цього зібрання є „продемонструвати депутатам міської ради, що ми є люди, і з нашими поглядами теж треба рахуватися”.

Вона також повідомила, що на місці, де планується встановити пам’ятник Катерині ІІ, „сьогодні знищено (спиляно - УНІАН) дерево”. Т.ПОДОЛИННА додала, що учасники мітингу мають намір направити листи міністру охорони навколишнього середовища і начальнику міського управління охорони навколишнього середовища з приводу знищення у сквері 59-річного дерева.