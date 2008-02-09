«Кримхліб» пішов з молотка

Пакет акцій ВАТ «Кримхліб» (Сімферополь, Крим) у розмірі 25%+1 акція був проданий в ході аукціону, який відбувся на засіданні конкурсної комісії Фонду майна Автономної Республіки Крим.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради міністрів Криму, в конкурсі брали участь три претенденти: ВАТ «Кременчукм’ясо» з Полтавської області, приватна акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю «Хайнс Інвестментс Лімітед» з Великої Британії (Лондон), а також Закрите акціонерне суспільство «Холдинг «Т і С» з Києва.

Переможцем конкурсу стало ЗАТ «Холдинг «Т і С», яке купило пакет акцій «Кримхлібу» у розмірі 25% плюс одна акція за 17 мільйонів 20 тисяч гривень.

Початкова ціна пакету акцій становила 5 мільйонів 791 тисяча 400 грн.

Виходячи з того, що «Кримхліб» є монополістом в своїй галузі і внесений до списку стратегічних підприємств, уряд автономії встановив досить жорсткі умови конкурсу. Як відзначає прес-служба, за умовами продажу, переможець конкурсу зобов`язаний зберегти основний профіль діяльності ВАТ «Кримхліб», забезпечити збільшення загального об`єму виробництва і поліпшення основних показників, виконувати вимоги уряду по обмеженню граничного рівня торгової надбавки, провести інвестування у виробництво на різні цілі до кінця 2009 року в цілому близько 43,2 мільйонів гривень, виконати значну соціальну програму, зокрема забезпечити збереження робочих місць і зростання заробітної плати працівників підприємства, створення безпечних і нешкідливих умов праці. Крім того, переможець зобов`язаний надати добродійну допомогу в сумі 50 тис. грн. Сімферопольській міській організації інвалідів війни протягом 60 днів з моменту підписання договору купівлі-продажу.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року Фонд держмайна України оголосив про проведення конкурсу з продажу пакету акцій 25%+1 акція ВАТ «Кримхліб». Конкурс з продажу був призначений на 8 лютого 2008 року.

Закрите акціонерне суспільство «Холдинг «Т і С» - один з найбільших операторів на ринку хліба і борошна в Україні. Зокрема, ЗАТ «Холдинг «Т і С» володіє контрольними пакетами акцій ВАТ «Кримхліб», ВАТ «Одеський коровай», зернопереробного підприємства ЗАТ «Сімферопольський КХП». Компанія управляє ТОВ «Білгород-Дністровська паляница», ТОВ «Котовській хлібокомбінат».

Президент ЗАТ «Холдинг «Т і С» - президент Всеукраїнської асоціації пекарів Володимир СЛАБОВСЬКИЙ. Голова Наглядової ради ЗАТ «Холдинг «Т і С» - Михайло ТАБАЧНИК.

ВАТ «Кримхліб» - найкрупніший виробник хлібобулочних і кондитерських виробів у Криму. Це підприємство є одним із стратегічно найважливіших виробничих активів «Холдингу «Т і С».