Найбільший сальтисон в Україні (фото)
22:00, 09 лютого 2008Крым
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Приготували в Євпаторії
9 лютого в Євпаторії приготували найбільший в Україні сальтисон – виріб з м`яса і м`ясопродуктів. За задумом організаторів, сальтисон вагою більше 100 кг виконаний у формі Кримського півострова. Його довжина - 2 м, ширина - 1 м, висота - 22 см.
Досягнення євпаторійців зафіксували офіційні представники національного проекту Книги рекордів України - акредитованого партнера Книги рекордів Гіннеса.
Фото Олексія Сувірова / УНІАН
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