Найбільший сальтисон в Україні (фото)

9 лютого в Євпаторії приготували найбільший в Україні сальтисон – виріб з м`яса і м`ясопродуктів. За задумом організаторів, сальтисон вагою більше 100 кг виконаний у формі Кримського півострова. Його довжина - 2 м, ширина - 1 м, висота - 22 см.

Досягнення євпаторійців зафіксували офіційні представники національного проекту Книги рекордів України - акредитованого партнера Книги рекордів Гіннеса.

Фото Олексія Сувірова / УНІАН