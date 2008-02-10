Сьогодні – день заснування Севастополя

10 лютого 1784 року згідно указу Катерини II порт і фортеця в Криму отримали назву Севастополь.

Назва міста складається з двох грецьких слів: Σεβαστος (Себастос) - еквівалент латинського титулу «Серпень» (рос. - "Август") та πολις (поліс) - «місто» і переводиться як «місто імператора».

Проте в радянській літературі приводилися різні переклади: місто слави, величне, поважне.

У Великій Радянській Енциклопедії назва переведена як «високе, священне місто».

За матерілами sevas.com.ua