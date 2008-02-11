Кримський поїзд вбив чоловіка
10:57, 11 лютого 2008Крым
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1978 року народження
У Криму поїзд на смерть збив чоловіка, 1978 року народження.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, нещасний випадок стався напередодні.
У районі 62 км залізничної дороги Джанкой - Керч поїзд "Керч-Джанкой" здійснив наїзд на чоловіка. Від одержаних травм він помер на місці події.
"Причини загибелі встановлюються", - повідомили в МНС.
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