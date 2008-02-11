Сенченко переобраний лідером «Батьківщини» в Криму

Народний депутат України (фракція Блок Юлії Тимошенко) Андрій СЕНЧЕНКО переобраний лідером Кримської республіканської партійної організації Всеукраїнського об`єднання «Батьківщина».

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримської «Батьківщини», дане рішення ухвалене в ході X звітно-виборної республіканської конференції, у якій взяли участь 187 делегатів від 28 міських, районних, районних в місті Сімферополі партійних організацій.

«В ході X звітно-виборної конференції партії головою Кримської республіканської партійної організації Всеукраїнського об`єднання «Батьківщина» був одноголосно переобраний народний депутат України Андрій СЕНЧЕНКО», - повідомляє прес-служба.

Також в ході конференції було вибрано бюро кримської «Батьківщини», контрольно-ревізійну комісію і делегатів на IX з`їзд партії В «Батьківщина».