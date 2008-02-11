В Євпаторії за добу на пожежах загинули 5 чоловік

5 чоловік загинули на пожежах в Євпаторії (Крим) в неділю.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, перший виклик поступив близько восьми годин вечора. Пожежники ліквідовували загорання, але врятувати господаря будинку - 63-річного чоловіка - було неможливо. За словами сусідів, чоловік сильно пив, і однією з причин пожежі могла бути необережна поведінка з вогнем в нетверезому стані.

Ще одна пожежа відбулася в п`ятиповерховому будинку в квартирі на першому поверсі. На місці пожежі був виявлений труп 25-річного чоловіка. Зараз причину смерті і пожежі встановлюють. За словами мешканців під`їзду, квартира, де відбулася пожежа, була справжнім прітоном.

Ще одна пожежа відбулася в приватному будинку 1928 року споруди. Вогонь повністю охопив стару будівлю. Пожежники виявили тіло жінки. Потім було знайдено ще два трупи. Пізнати їх не вдалося. Причину пожежі зараз також встановлюють. Як розповіли мешканці сусідніх будинків, часто тут влаштовували «гулянки» бомжеватого вигляду люди.

Всього спочатку року в Криму відбулося 176 пожеж, на яких загинули 26 чоловік.