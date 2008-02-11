Кримський спікер засудив осквернення могил на мусульманському кладовищі

Порушено кримінальну справу за ознаками статті 297 Кримінального Кодексу України (наруга над могилами) за фактом масового акту вандалізму на мусульманському кладовищі в Нижньогірському районі Криму.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МВС України в Криму.

У міліції нагадують, що на кладовищі поблизу села Уваровка зловмисниками зруйновано або пошкоджено більше 200 надгробків. «Вандалами, швидше за все, застосовувався предмет, спеціально пристосований для руйнування пам`ятників, наприклад – кувалда», - зазначають в міліції Криму.

У ніч на понеділок міліцією Нижньогірського району автономії була організована охорона місця події.

Сьогодні слідчо-оперативною групою місцевої міліції, а також фахівцями і експертами Головного управління МВС України в автономії проводяться детальний огляд і фіксація скоєного злочину.

«Міліція просить громадян, які мають відомості про причетність конкретних осіб до подій у Нижньогірському районі, сприяти слідству», - звертається МВС автономії.

У міліції нагадують, що минулого тижня в Криму розкрито два факти вандалізму, що мали місце в селах Марфовка (нанесення написів сатанинського толку на слов`янських і мусульманських могилах) і Войково (руйнування 124 слов`янських могил) Ленінського району. «В обох випадках не вбачається міжнаціональної або міжрелігійної причини. Вандалами виявлялися місцеві жителі, що ведуть асоціальний спосіб життя, зловживають алкоголем, мають низький рівень самосвідомості», - зазначають в МВС.

Як повідомила УНІАН прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЄВА, голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолій ГРИЦЕНКО засудив осквернення могил на мусульманському кладовищі. «Те, що відбулося, я розцінюю як акт вандалізму. Є – люди, а є – нелюди. Так от той, хто поганив могили мусульман, явно відноситься до останньої категорії. Навряд чи нормальна людина здатна на таке. Подібного роду провокації не тільки обурюють релігійні почуття віруючих різних конфесій. Вандалізм завжди викликає презирство. Осквернення могил споконвіку вважалося найтяжчим гріхом у будь-якій вірі, який, рано чи пізно, але доведеться спокутувати», - заявив голова ВР АРК.

При цьому він зазначив, що акт вандалізму на мусульманському кладовищі в селищі Нижньогірський також можна розцінювати як ”цинічну спробу розпалити вогонь міжнаціональної ворожнечі”, а це неприпустимо. А.ГРИЦЕНКО висловив надію, що правоохоронці знайдуть винних.

Як повідомляв УНІАН, за даними Меджлісу кримськотатарського народу, інцидент стався в ніч з 9 на 10 лютого. Невідомі зруйнували практично повністю все надгробне каміння (більше 220) на мусульманському кладовищі в Нижньогірському районі, частково зруйнували паркан, а також убили собаку, який був єдиним сторожем на кладовищі (у бюджеті комунальної служби району не передбачене фінансування охорони кладовищ - як мусульманського, так і християнського).

«Такий обсяг руйнувань не може бути здійснений рукою одного або двох вандалів, і, схоже, це є запланованою акцією», - заявляє Меджліс.