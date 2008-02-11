Коштовна послуга для міліціонерів була безкоштовною
14:29, 11 лютого 2008Крым
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Прокуратурою складено три протоколи.
Кримська транспортна прокуратура визнала незаконним привілейоване положення міліціонерів - платна стоянка підприємства «Придніпровська залізниця» для співробітників одного з лінійних відділів міліції була безкоштовною.
Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, дії міліціонерів кваліфіковані як незаконне отримання послуг особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у зв`язку з виконанням таких функцій.
За п. «а» ч.2 ст.1 Закону України «Про боротьбу з корупцією» стосовно правоохоронців прокуратурою складено три протоколи.
Нагадаємо, минулого року кримськими правоохоронцями складено 223 протоколи про корупцію.
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