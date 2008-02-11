Коштовна послуга для міліціонерів була безкоштовною

Кримська транспортна прокуратура визнала незаконним привілейоване положення міліціонерів - платна стоянка підприємства «Придніпровська залізниця» для співробітників одного з лінійних відділів міліції була безкоштовною.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, дії міліціонерів кваліфіковані як незаконне отримання послуг особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у зв`язку з виконанням таких функцій.

За п. «а» ч.2 ст.1 Закону України «Про боротьбу з корупцією» стосовно правоохоронців прокуратурою складено три протоколи.

Нагадаємо, минулого року кримськими правоохоронцями складено 223 протоколи про корупцію.