Тисячу лисиць вбили в Криму в 2007 році

Близько тисячлисиць було здобуто на території мисливських угідь Криму в рамках кампанії по регулюванню чисельності шкідливих і хижих тварин.

Про це повідомляє прес-секретар Республіканського комітету з лісового і мисливського господарства в Криму Максим ГОЛОВАНЬ.

Крім того, в ході роботи по регулюванню чисельності шкідливих і хижих тварин підстрілено 17 вовків (6 – в Чорноморському р-ні, 4 – в Ленінському районі, 4 – в Джанкойськом р-ні і т.д.).

У Криму забезпечений моніторинг ситуації по розповсюдженню на території АРК загальнонебезпечних інфекційних захворювань, переносниками яких є дикі тварини (сказ, трихіноз, пташиний грип).