Голова Радміну Криму тепер без Ющенка ні ногою

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ ”Про службові відрядження у межах України голів місцевих державних адміністрацій”.

Як повідомляє прес-служба Президента, згідно з указом від 11 лютого, встановлено, що службове відрядження в межах України погоджується:

Президентом України – стосовно відряджень голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим за межі Автономної Республіки Крим, голів обласних державних адміністрацій – за межі відповідних областей, голів Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій – за межі відповідно міст Києва та Севастополя;

головою Ради міністрів АРК, головами облдержадміністрацій – стосовно відряджень голів районних державних адміністрацій за межі відповідних районів, головами Київської та Севастопольської міських держадміністрацій – стосовно відряджень голів районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій за межі відповідно міст Києва та Севастополя.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.