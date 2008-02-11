Російська община Криму виражає співчуття мусульманам

Російська община Криму (РОК) виражає своє співчуття мусульманам Криму у зв`язку з руйнуванням декількох сотень могил на мусульманському кладовищі в Нижньогірському районі Криму.

Про це йдеться в заяві Президії Думи Російської общини Криму «Про неприпустимість розпалювання міжнаціональної ворожнечі в Криму і необхіднйть судового переслідування вандалів, що зруйнували пам`ятники на мусульманському кладовищі в Нижньогірському».

«Російська община Криму рішуче засуджує злочинні дії вандалів, що зруйнували в ніч на 10 лютого пам`ятники на мусульманському кладовищі в Нижньогірському», - йдеться в заяві.

В РОК говорить, що подібні дії «свідчать про повну деградацію осіб, що скоїли даний злочин».

"Російська община Криму виражає своє співчуття мусульманам Криму і сподівається, що злочинці будуть знайдені і передані суду», - кажуть автори заяви.

Як повідомляв УНІАН, на центральному мусульманському цвинтарі в кримському селищі Нижньогірський вчинено акт вандалізму - невідомі зруйнували практично все надгробне каміння, частково зруйнували паркан мусульманського кладовища, а також убили собаку, який був єдиним сторожем на кладовищі.

Порушено кримінальну справу за ознаками статті 297 Кримінального Кодексу України (наруга над могилами).