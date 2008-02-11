Птахи в Криму поки передумали вмирати від грипу

Станом на сьогодні, 11 лютого, нових випадків захворювання та загибелі птиці на території Автономної Республіки Крим не виявлено.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державного комітету ветеринарної медицини України.

Державною службою ветеринарної медицини АРК разом з представниками органів місцевого самоврядування сформовано 153 групи для здійснення клінічного огляду птиці в приватних господарствах громадян.

Протягом доби обстежено 47970 голів птиці у 5855 дворах 143 населених пунктів. За вільновигульне утримання птиці до адміністративної відповідальності притягнуто 2 особи.

Крім того, спеціалістами державної служби ветеринарної медицини проводиться робота по перевірці птахогосподарств на дотримання ветеринарно-санітарних вимог утримання птиці. Порушень не виявлено.

"Рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Червоногвардійській райдержадміністрації 8 лютого 2008 року знято карантин з с. Рівне цього району. В с. Кіровське знищено 6 голів птиці що належали гр. Косенкову. На його подвір”ї та ще 6 дворах навколо проведено дезінфекцію", - зазначили в прес-службі.