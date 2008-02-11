Птахи в Криму поки передумали вмирати від грипу
Нових випадків захворювання не виявлено
Станом на сьогодні, 11 лютого, нових випадків захворювання та загибелі птиці на території Автономної Республіки Крим не виявлено.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державного комітету ветеринарної медицини України.
Державною службою ветеринарної медицини АРК разом з представниками органів місцевого самоврядування сформовано 153 групи для здійснення клінічного огляду птиці в приватних господарствах громадян.
Протягом доби обстежено 47970 голів птиці у 5855 дворах 143 населених пунктів. За вільновигульне утримання птиці до адміністративної відповідальності притягнуто 2 особи.
Крім того, спеціалістами державної служби ветеринарної медицини проводиться робота по перевірці птахогосподарств на дотримання ветеринарно-санітарних вимог утримання птиці. Порушень не виявлено.
"Рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Червоногвардійській райдержадміністрації 8 лютого 2008 року знято карантин з с. Рівне цього району. В с. Кіровське знищено 6 голів птиці що належали гр. Косенкову. На його подвір”ї та ще 6 дворах навколо проведено дезінфекцію", - зазначили в прес-службі.