ЧФ Росії здає в оренду українські радіочастоти комерційним структурам?

Чорноморських флот Російської Федерації здає в оренду українські радіочастоти комерційним структурам, що суперечить Угоді про статус та умови перебування Флоту на території України.

Про це заявив перший командувач Військово-Морських Сил України, представник Української народної партії, віце-адмірал Борис КОЖИН, повідомили УНІАН у прес-службі УНП.

“Радіочастоти, які діють на території України, – це власність Української держави, а для військових потреб російського флоту на орендованій ним території лише тимчасово надаються визначені частоти», - наголосив Б.КОЖИН.

За його словами, «висновок Українського державного центру радіочастот про те, що ЧФ РФ продавав радіочастоти для потреб комерційних структур, можна розцінювати як порушення ст. 10 Угоди про статус та умови перебування ЧФ РФ на території України.”

У цій статті, нагадує Б.КОЖИН, „прописано, що необхідно уникати непотрібних радіоперешкод, тому виділення радіочастот радіоелектронними засобами військових формувань Росії має чітко регулюватися і обґрунтовуватися в окремих угодах». «Необхідний перелік радіочастот для російських ВМФ у Севастополі Росія надала торік, однак використовує їх не за призначенням. А жодна додаткова угода не дозволяла Росії здавати українські радіочастоти в оренду комерційним структурам. Тому такі дії Росії є прямим порушенням угоди від 1997 року», – підкреслив Б.КОЖИН.

“Нецільове використання українських радіочастот, виділених для Чорноморського флоту РФ, може призвести до трагедії – зміни напрямку руху ракет, цілей наведення для військової техніки тощо», - додав він.