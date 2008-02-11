Регіоналам цікаво, хто «Анти» і хто «Кримінал»

Фракція «Блок «За Януковича!» у Сімферопольській міській раді називає піар-кампанієй збір підписів, організований кримською «Народною самообороною» і місцевим відділенням Всеукраїнської організації «Антикримінальний вибір».

У заяві депутати фракції питають, про яке беззаконня у міськраді говорять організатори збору підписів, і за чий рахунок влаштована піар-кампанія. «Хто його оплачує це замовлення?! На чиї гроші стоїть намет перед виконкомом, на чиї гроші випущені газети і листівки, хто оплачує 2 телекомпанії, хто збирає підписи, і хто зацікавлений в піар-кампанії «Бабенко – геть!»?», - питають регіонали.

«Наша відповідь «Антикриміналам» - подивиться на себе в дзеркало: хто такі «Анти» і хто «Кримінал»?», - йдеться в заяві.

Як повідомлялось, у Сімферополі йде збір підписів за відставку мера Геннадія БАБЕНКА.