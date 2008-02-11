У севастопольця вилучено 1100 літрів підробленого коньяку

У Севастополі співробітники відділу державної служби з боротьбі з економічними злочинами вилучили 1100 літрів підробленого коньяку.

Як повідомляє Відділ зв`язків з громадськістю УМВС України в Севастополі, підпільний цех по розливу фальсифікованих алкогольних напоїв організував 51-річний севастополець.

В ході оперативно-розшукових заходів співробітники міліції встановили, що зловмисник купував підроблений коньяк у великих бочках за оптовою ціною - 18 грн. за літр. Фальсифікат виготовлявся за межами Севастополя.

«Коньяк чоловік розливав в пластикову тару об`ємом 1, 2, і 20 літрів, яку до цього купував у великих об`ємах на одному з севастопольських підприємств. З реалізацією фальсифікату проблем не виникало», - відзначають в міліції.

Зловмисник збував його в різні кафе і «налівайки» міста під виглядом коньяку «Каховський». Ціна перелитого в пластикові пляшки пійла складала 39 грн. за літр. Міцність й якість коньяку, що реалізовувся, не відповідало стандартам.

Чоловік був затриманий під час продажу 180 літрів фальсифікату в районі центрального ринку.

Спочатку зловмисник говорив оперативникам, що ніякого відношення до коньяку він не має, його просто підставили. Проте потім признався в скоєному.

В ході огляду гаража у севастопольця було вилучено 1100 літрів фальсифікату.

Зараз відносно зловмисника порушено кримінальну справу за ст. 204 Кримінального кодексу України.