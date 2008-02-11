Зменшилася доля ЧФ РФ в структурі доходів Пенсійного фонду Севастополя

За три останні роки доля Чорноморського флоту Росії в структурі загальних доходів в Пенсійний фонд України у місті Севастополі зменшилася вдвічі; „тоді як ще три роки тому ця сума становила понад 30%, то на сьогодні це 15%, - за рахунок того, що заробітна плата на інших підприємствах міста зростає”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу для журналістів повідомила начальник Головного управління ПФУ у місті Севастополі Тетяна КРАВЦОВА.

За її словами, „у Севастополі кількість платників в Пенсійний фонд України, або тих, хто наповнює його бюджет – більш як 40 тисяч, як юридичні, так і фізичні особи. Але, на превеликий жаль, на сьогодні сплачують внески у Пенсійний фонд тільки 50%. І нас на сьогодні дуже турбує, бо кожен день Державна податкова адміністрація, ПФУ реєструють все нові і нові підприємства, але вони не починають свою роботу”.

За інформацією начальника Головного управління, найбільші підприємства міста у 2007 році сплатили у ПФУ 34%, або 252 млн. грн. Друге місце посідають бюджетні організації. „І як би ми не говорили, що лікарі, вчителі отримують мало, але у нас, працівників фонду, на них дуже велика надія, тому що вони стабільно отримують заробітну плату, і стабільно наповнюють бюджет фонду”, - сказала Т.КРАВЦОВА.

Як також повідомила вона, якщо у 2006 році для виплати по місту пенсій треба було „всього 0,5 млрд. грн., то на сьогодні ця сума становить вже 1 млрд. грн. Якщо в січні 2007 року нам для забезпечення пенсією наших пенсіонерів потрібно було 76 млн.грн., то на грудень 2007 року ця сума становила 90 млн. грн., а на лютий 2008-го - 105,7 млн.грн.”

Також за інформацією начальника Головного управління, у 2007 році в ПФУ у місті Севастополі надійшло більш як 1 млрд. грн., а власних коштів було зібрано у сумі 739 млн. грн. „На жаль, на сьогодні підприємства Севастополя мають недоїмку перед ПФУ у місті Севастополі, зокрема, вони заборгували нам 3,1 млн. грн. При цьому 56% боргу - це підприємства-банкрути”, - зазначила Т.КРАВЦОВА. За її словами, „найбільшими боржниками в ПФУ є завод „Контакт”, який за ініціативи ПФУ оголошено банкрутом, а також завод „Севастопольський маяк”, ЗАТ „Паллада” і підприємство „Ера”. Близько 1,5 млн.грн. нам винні дрібні підприємства”.