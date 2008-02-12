Розслідування акту вандалізму - під особистий контроль

00:01, 12 лютого 2008
Крым
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Заява представника Ющенка в Криму

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим Леонід ЖУНЬКО звернувся з листами до прокурора автономії Володимира БОЙКА і в.о. начальника Головного управління МВС України в Криму Миколи ІЛЛІЧОВА з проханням взяти під особистий контроль розслідування акту вандалізму у селищі Нижньогірське, де в ніч з 9 на 10 лютого невідомі зруйнували декілька сотень могил на мусульманському цвинтарі. 

Як повідомляє Представництво, Л.ЖУНЬКО вважає, що цей злочин може загострити суспільно-політичну ситуацію у Нижньогірському районі або штучно спровокувати конфлікт на міжрелігійному ґрунті, а тому закликає правоохоронців вжити заходів до якнайшвидшого його розслідування та притягнення до відповідальності організаторів та виконавців.

Представник Президента в Криму висловив впевненість, що "кримчани не піддадуться на провокації, оскільки більшість з них вміють цінувати міжнаціональну злагоду та міжконфесійне порозуміння". "Крим був, є і буде спільним домом для багатьох народів різних віросповідань", - підкреслив Л.ЖУНЬКО.

Як повідомляв УНІАН, на центральному мусульманському цвинтарі в кримському селищі Нижньогірський вчинено акт вандалізму - невідомі зруйнували практично все надгробне каміння (по разним даним, від 220 до 270), частково зруйнували паркан мусульманського кладовища, а також убили собаку, який був єдиним сторожем на кладовищі.

Порушено кримінальну справу за ознаками статті 297 Кримінального Кодексу України (наруга над могилами).

 

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