Час ”Ч” для України перенесений

Зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА, який 12-13 лютого планує відвідати Москву, і глави російського газового монополіста ВАТ "Газпром" Олексія МІЛЛЕРА поки не запланована. Про це в ефірі "Эхо Москвы" заявив офіційний представник "Газпрому" Сергій КУПРІЯНОВ.

Він нагадав, що момент початку можливих обмежень постачань газу до України перенесений. За його словами, досягнута угода про продовження 12 лютого переговорів між головою правління "Газпрому" О.МІЛЛЕРОМ і главою НАК "Нафтогаз України" Олегом ДУБИНОЮ з проблеми заборгованості України за постачання російського газу.

Як повідомлялося, увечері 11 лютого прес-служба уряду України повідомила, що «делегація НАК "Нафтогаз України" на чолі з Олегом ДУБИНОЮ, яка знаходиться в Москві за дорученням прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, підготувала умови для робочого візиту Президента України Віктора ЮЩЕНКА в столицю Російської Федерації. Головний результат переговорів полягає в тому, що постачання газу до України не припиняться 12 лютого, як повідомлялося раніше російською стороною".

Як передає News.ru, "Газпром" негайно відгукнувся на це повідомлення: переговори зовсім не завершені. "Ніяких домовленостей немає, ніяких результатів немає", - заявив С.КУПРІЯНОВ. Він ще раз нагадав про восьмигодинну відстрочку і сказав, що це єдина поступка.

Як повідомлялося, "Газпром" вимагає від української сторони погасити заборгованість за поставлений газ у розмірі півтора мільярдів доларів.

Президент України В.ЮЩЕНКО 12-13 лютого знаходитиметься в Росії з робочим візитом.

Сьогодні, 11 лютого, прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що Україна пропонує розрахуватися з RosUkrEnergo за торішні борги за газ і одночасно перейти на прямі поставки газу.

"Що ми сьогодні можемо запропонувати як вихід з цієї ситуації? Ми готові розрахуватися з "УкрГаз-Енерго" за цінами 2007 року, якщо вона нам пред`явить всі угоди і всі акти звірки", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО в Києві на зустрічі з послами країн Європейського Союзу і Великої вісімки. Вона відзначила, що український уряд пропонує Росії з 1 січня нинішнього року перейти на розрахунки за газ, що поставляється, безпосередньо з компанією RosUkrEnergo, прибравши зі схеми поставок "УкрГаз-Енерго". Прем`єр підкреслила, що уряд пропонує одночасно з цим почати переговори про вихід на прямі контракти між компанією "Газпрому" "Газекспорт" і НАК "Нафтогаз Україна".