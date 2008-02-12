У Криму - циркуляція штаму вірусу грипу птиці типу А, підтипу Н5N1

Державний науково-дослідний інститут із лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи завершив вірусологічні, серологічні та молекулярно-біологічні дослідження проб патматеріалу від трьох загиблих птахів із с. Кіровське Чорноморського району.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного комітету ветеринарної медицини України, згідно досліджень виявлений вірус "має невисоку патогенність та вірулентність, тому тривають дослідження вірусу з метою вивчення його амінокислотної послідовності структури гену".

"Аналіз проведених досліджень не дає підстави стверджувати, що загибель птиці, від якої надійшов матеріал, відбулася від високопатогенного вірусу грипу А/Н5N1, оскільки відсутній комплекс даних, а саме – епізоотологічних, клінічних, патологоанатомічних та лабораторних", - йдеться у повідомленні. Зокрема, станом на 11 лютого хвороба не поширилась за межі одного двору, що не характерно для дії високопатогенного грипу.

За результатами лабораторних досліджень можна стверджувати лише наявність та циркуляцію штаму вірусу грипу птиці типу А, підтипу Н5N1 на території Криму, що потребує посиленого контролю за птицею, кажуть у Державному комітеті ветеринарної медицини України.